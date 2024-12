CIVITAVECCHIA – Il coordinamento della Democrazia Cristiana Civitavecchia ha raccolto la segnalazione dei residenti di via Veneto preoccupati dalla presenza di grossi ratti «che si aggirano numerosi – hanno spiegato – nei giardini interni, tra le piante adiacenti allo stabile e al parco, dove sono presenti bambini che giocano». Sono stati quindi costretti a mettere veleni per topi, per cercare di arginare la situazione, evitando di far giocare i bambini negli spazi verdi.

«Gli abitanti della zona – hanno ricordato dalla Democrazia Cristiana – hanno fatto segnalazioni per richiesta di taglio di piante interne nello stabile, richiedendo di effettuare anche la disinfestazione. Ad oggi niente di tutto ciò è stato effettuato. Gli stessi residenti, inoltre, si rifiutano di raccogliere questi topi morti, per paura di infezioni, richiedendo quindi l'intervento degli uffici competenti per mettere fine a questo incubo».