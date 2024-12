Clarissa Montagna

FIUMICINO - “Allarme incendio”: si è svolta a Fiumicino un’imponente esercitazione della Guardia Costiera, con i Vigili del fuoco e la Croce Rossa Italiana, presso il piazzale Mediterraneo. Si è trattata di un’esercitazione antincendio in ambito portuale, volta a testare la macchina dei soccorsi in caso di emergenza.

Sul posto presente anche la Polizia e la Polizia locale. Nella simulazione sono stati coinvolti anche alcuni figuranti..

Le esercitazioni di questo tipo sono fondamentali per testare il funzionamento della macchina dei soccorsi in caso di mergenza. Le simulazioni, non solo di incendio, ma tutte quelle che rientrano nell’ambito degli interventi di soccorso, sono fondamentali per la sicurezza. Quella di oggi è stata, in particolare, la simulazione di un incendio in ambito portuale che ha visto un intervento interforze. La prevenzione è, infatti, fondamentale come nel caso di un incendio in porto o di un’imbarcazione, per testare e migliorare i protocolli di prevenzione e risposta in caso di eventuale incendio.

In caso di incendio in ambito portuale, vi è il rischio di danni ingenti alle strutture, alle merci e soprattutto di mettere a repentaglio la vita dei lavoratori e degli utenti. Le esercitazioni addestrano il personale a gestire in modo efficace le emergenze. Per ridurre i rischi e i danni una risposta rapida ed efficace del personale addestrato può limitare notevolmente i danni a persone, beni e ambiente. Le esercitazioni permettono di testare e affinare le procedure di intervento.

Nelle emergenze in ambito portuale è fondamentale il coordinamento fra i servizi di soccorso (Guardia Costiera Vigili del fuoco, forze dell’ordine, etc.). Le esercitazioni consolidano questa sinergia operativa. Le esercitazioni antincendio in questo ambito sono, quindi, un elemento cruciale per garantire la sicurezza, la conformità normativa e la capacità di risposta in caso di emergenza, con l’obiettivo di prevenire incidenti e limitare i danni.