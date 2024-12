ALLUMIERE – TOLFA – «Troppi cinghiali nel nostro territorio, non se ne può più». Questo il grido di allarme dei residenti di Tolfa, Allumiere e Santa Severa nord dopo «l'aumento impressionante del numero di esemplari che ormai arrivano alle porte delle nostre case e distruggono le nostre campagne».

Sale nuovamente l’allerta cinghiali e maiali selvatici in collina. E ad Allumiere e Tolfa monta di nuovo la protesta dei residenti che denunciano «il problema dell’invasione dei cinghiali sulle terre lavorate, nei vigneti, nei boschi» e che temono per la sicurezza degli animali e delle persone, anche perché.

«Sono sempre di più gli animali che si spingono fino alle abitazioni».

Non è bastato l'emendamento della Regione Lazio di qualche anno fa del sistema del selecontrollo (un meccanismo che prevede l’abbattimento dei capi selvatici in soprannumero) per evitare che gli ungulati se ne vadano a zonzo facendo incursioni su fondi dei privati e provocando, non di rado, incidenti. Sempre più persone dalla collina denunciano la presenza dei cinghiali sulla Provinciale Tolfa-Santa Severa nord dove spesso vagano sulla strada e attraversano mettendo in pericolo l'incolumità degli automobilisti.

Sempre più spesso intere famiglie di ungulati invadono questo tratto di strada.

Avvistamenti anche sulla Braccianese Claudia.

Il loro incremento incontrollato, oltre a devastare il lavoro degli agricoltori, con coltivazioni distrutte e animali allevati uccisi, mette in pericolo anche la sicurezza dei cittadini.

E Coldiretti lancia una proposta: «Sarebbe opportuno attivare una filiera delle carni di cinghiale che ne permetta la commercializzazione e garantisca i consumatori. Altre regioni l’hanno già fatto, con successo, creando opportunità di lavoro per tanti operatori».

Lamentele arrivano dai castanicoltori, dagli agricoltori e dai viticoltori in quanto «maiali selvatici e i cinghiali che scorrazzano nei castagneti hanno provocato e provocano molti danni». Stando alle dichiarazioni di un residente di Tolfa ieri in serata un cinghiale ha vagato nei pressi del cimitero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA