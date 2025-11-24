LADISPOLI – Giornata di formazione (congiunta) tra Fs Security e Croce Rossa. Prima l’esercitazione al Centro d’Arte e Cultura, poi la simulazione operativa in stazione. Un appuntamento dedicato al rafforzamento delle competenze operative e alla gestione delle situazioni di emergenza in ambito ferroviario. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune, ha visto la riproduzione di procedure e interventi in contesto reale. Alla giornata hanno partecipato il sindaco, Alessandro Grando e l’assessore alla Cultura e Istruzione, Margherita Frappa, che hanno seguito da vicino le fasi dell’esercitazione, sottolineando l’importanza di una formazione continua e integrata tra enti, istituzioni e volontariato. «Il valore dei volontari nella gestione della sicurezza è inestimabile – dichiara il sindaco ladispolano - sono una presenza silenziosa ma fondamentale, sempre pronti a intervenire con professionalità, altruismo e competenza. L’amministrazione comunale esprime loro profonda gratitudine per l’impegno costante e per tutto ciò che fanno ogni giorno per garantire la sicurezza e il benessere della nostra cittadinanza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA