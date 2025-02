Non sono stati risolti, anzi, restano all'interno del Liceo Scientifico statale Paolo Ruffini di Viterbo le problematiche di edilizia scolastica che da tempo le studentesse e gli studenti denunciano. Nella giornata di ieri, in particolare, presso la sede di via della Verità, ci sono state diverse infiltrazioni all'interno dell'edificio scolastico, a seguito della pioggia della notte.

«Quella di oggi (ieri per i lettori, ndr) si aggiunge alla lista dei problemi di edilizia scolastica che presentano le scuole all'interno della provincia di Viterbo», racconta la Rete degli Studenti Medi. «Da tempo denunciamo una situazione di forte degrado. L'ente provinciale non può più rimandare degli interventi strutturali all'interno degli edifici scolastici, ripristinando la sicurezza e la salubrità degli ambienti scolastici».

