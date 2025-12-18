FIUMICINO - Si è svolta ieri, presso la caserma della Guardia di Finanza dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”, la cerimonia commemorativa del 52° anniversario dell’estremo sacrificio del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare. All’evento hanno preso parte il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa, il Comandante Provinciale Roma, Colonnello Vittorio Capriello, e il Comandante del Gruppo, Colonnello Gabriele G. Nastasi, insieme alle autorità religiose, civili e militari, tra cui rappresentanze dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, il Gonfalone della città di Fiumicino e appartenenti alla Polizia Locale.

Nel corso della commemorazione è stata rievocata la tragica mattina del 17 dicembre 1973, quando lo scalo aeroportuale fu teatro di un grave attentato terroristico.

Un commando armato attaccò un aeromobile della compagnia Pan American mediante il lancio di ordigni incendiari e, successivamente, sequestrò un velivolo della Lufthansa. In quei drammatici momenti, il Finanziere Antonio Zara, in servizio di vigilanza, intervenne con determinazione nel tentativo di impedire la fuga dei terroristi, venendo colpito mortalmente da una raffica di mitra nei pressi della scaletta dell’aereo sequestrato. Successivamente, si è svolta la deposizione di una corona di alloro presso il monumento situato nella rotonda di Villa Guglielmi, in ricordo delle vittime dell’attentato del 1973. Anche in questa occasione il vice sindaco Giovanna Onorati ha ribadito la vicinanza della città alle famiglie delle vittime e l’impegno costante dell’amministrazione comunale nel custodire la memoria. «Ricordare oggi l’attentato del 1973 e l’eroico sacrificio del Finanziere Antonio Zara significa rinnovare un dovere morale verso la memoria, la verità e i valori della nostra Repubblica – ha dichiarato il vice sindaco Giovanna Onorati –. Fiumicino non dimentica chi ha servito lo Stato fino all’estremo sacrificio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA