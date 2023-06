CERVETERI - Arriva l’estate e nella Tomba dei Rilievi della Necropoli della Banditaccia, arriva una sonda prototipo. Obiettivo: monitorare la temperatura e l’umidità all’interno del sito.

«Con il rapido cambiamento climatico è infatti necessario procedere al rilevamento dei dati termo-igrometrici all’interno degli ipogei per studiarne il trend rispetto a quello esterno, anche e soprattutto in relazione alla profondità, all’esposizione e alle caratteristiche geomorfologiche del terreno e del banco roccioso in cui sono scavate», spiegano dal Parco archeologico Cerveteri - Tarquinia.

«È stata dunque avviata una sperimentazione in collaborazione con il dipartimento di Fisica dell’università la Sapienza di Roma e la società Tecno-El, realizzatrice del prototipo che permetterà di superare le limitazioni della strumentazione attualmente impiegata. Altre sonde della stessa tipologia verranno a breve installate negli ipogei della Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia».

