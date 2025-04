CIVITAVECCHIA – Una scena di ordinario degrado quella immortalata davanti alla stazione ferroviaria di Civitavecchia, dove a terra giacciono cocci di vetro e bottiglie rotte a pochi passi da un impianto tecnico danneggiato e in pessime condizioni. Una situazione che, secondo i cittadini, rappresenta solo la punta dell’iceberg.

«La stazione è diventata terra di nessuno», denuncia un utente esasperato, sottolineando come da anni manchi un controllo efficace sull’area. Tra auto parcheggiate in seconda fila negli stalli riservati agli autobus, presenza di abusivi e uno dei gabbiotti ridotto in condizioni igieniche precarie, lo scalo ferroviario – punto nevralgico per l'accoglienza turistica e la mobilità locale – rischia di diventare un pessimo biglietto da visita per la città.

Ad aggravare la situazione, l’assenza di manutenzione e di presidi fissi che possano garantire ordine e sicurezza. I cittadini chiedono un intervento immediato da parte delle istituzioni e di RFI per restituire decoro e funzionalità a una zona strategica di Civitavecchia.

