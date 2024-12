ALLUMIERE - "Domenica 13 ottobre iniziamo una nuova avventura escursionistica: vi faremo conoscere i monti della Tolfa e i suoi dintorni, in particolare andremo a percorrere questo recente cammino diviso ad anelli che ci farà scoprire tanti paesaggi diversi tra loro e molto affascinanti". Ad esprimersi così i responsabili dell'associazione Nomos Trek - Escursioni e Trekking sulla pagina Fb dell'associazione "Il Cammino dell'Allume" annunciano la bella iniziativa da loro promossa che si svolgerà domenica 13 ottobre. "Questa domenica inizieremo percorrendo l’anello giallo con partenza dalla borgo fantasma della Farnesiana, nato in seguito allo sviluppo delle miniere di alunite - spiegano i responsabili di Nomos Trek - Escursioni e Trekking - caratteristica del luogo è la chiesa neogotica di Santa Maria e un piccolo lago dove una volta sorgeva anche un mulino ad acqua. Durante il cammino passeremo anche sotto la falesia di Ripa Majala e nei pressi delle rovine di Cencelle fondata nel Medioevo da Papa Leone IV (e pertanto, allora, battezzata Leopoli) per accogliere gli abitanti di Centumcellae - che sorgeva sulla vicina costa tirrenica - che era stata semidistrutta dai Saraceni. È un percorso con tante attrattive e in questo periodo ricco di corbezzoli. Vi aspettiamo".

Per questa escursione gli amici a 4 zampe non sono ammessi. Il percorso è lungo 12 Km con un dislivello di 350 metri. Occorre portare scarponcini da trekking; vestirsi a strati; ognuno deve portare con sè il pranzo al sacco e l'acqua a sufficienza; sono utili i bastoncini da trekking. Da rilevare che caffè e dolcetti li offre l'associazione organizzatrice". L'appuntamento è ad Allumiere (al bar Caffè Centrale) alle 9. Dopo la colazione ed il ritiro delle credenziali del cammino (costo 2€ ) il gruppo, accompagnato dalle guide, si sposterà con le auto per raggiungere La Farnesiana da dove si inizierà a camminare. Il costo è di 15€ più la tessera Nomos Trek 2024 in corso di validità. Per i non tesserati inviare comunicazione via tel/sms etc. con i propri dati (nome/cognome, luogo e data di nascita e cf) entro le 18 del giorno precedente l'escursione. Il solo "Parteciperò" messo all'evento non sarà preso in considerazione se non si è poi contattata la guida. Per info e prenotazioni (preferibilmente whatsapp) rivolgersi a Marco Marini (Guida Ambientale Escursionistica) al numero 3478247257

L'iniziativa è riservata ai soci in regola con l'iscrizione relativa all'anno 2024 ed in possesso della relativa tessera. Le Guide si riservano il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l'itinerario, in caso di impraticabilità di un sentiero, in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l'escursione. I responsabili pregano i partecipanti di avvertire gli accompagnatori della presenza di eventuali patologie o di problematiche che potrebbero manifestarsi nel corso dell'escursione,

