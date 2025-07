CERVETERI - Visita a sorpresa alla Festa della Maremma DI Borgo San Martino. Nel tardo pomeriggio, infatti, è stato accolto il presidente della Lazio Claudio Lotito, accompagnato dal consigliere regionale Pino Cangemi e dal forzista Gianluca Paolacci. Una bella accoglienza riservata al patron biancoceleste, con Marco Magliani, dall'associazione cavalieri del borgo, che ha consegnato alcuni doni gastronomici al senatore, che si è complimentato con gli organizzatori per la bella festa riservata al mondo della campagna e l'equitazione. «Siamo felici per la sua visita naturalmente – commenta Marco Magliani, dell’associazione Cavalieri del Borgo – così come dell’arrivo di migliaia di persone e di tanti bambini affascinati dagli spettacoli dei cavalli in notturna con caroselli, butteri e vacche maremmane, con la partecipazione del maestro Bartolo Messina e dello speaker Nico Belloni. Ogni anno questa festa cresce e questo ci riempie di orgoglio». Per una volta non si è parlato molto di politica, ma il numero uno della Lazio ha preferito gustarsi le cavalcate.

