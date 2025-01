ALLUMIERE - Passatempo collettivo/creativo presso la "Casa delle Arti". L'associazione di Allumiere ha dato vita a un'altra originale iniziativa: "Gioconda" Lego, 1.503 pezzi che rappresentano l'anno in cui Leonardo iniziò a dipingerla.

«Costruiamo l'arte tutti insieme, a più mani! Ci piaceva l'idea di appendere qui "un'opera" che fosse creata da tutti gli amici della Casa delle Arti - spiegano Diego Regnani e tutto il gruppo - e ci piaceva l'idea di farlo proprio con i mattoncini LEGO, che non sono soltanto un gioco per i più piccoli, ma da anni, ormai, una vera e propria forma d'arte, pensiamo al “LEGO Bombing” ad esempio, che nel campo della Street Art punta ad evidenziare e al tempo stesso attenuare, il degrado urbano nelle città, attraverso i colori potenti di questi mattoncini. La postazione lavoro è pronta, aggiungi il tuo mattoncino, o anche più di uno».

