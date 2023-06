CIVITA CASTELLANA – La Pastorale giovanile vocazionale propone dal 23 al 26 agosto a Perugia, un campo estivo diocesano per ragazzi di scuole superiori e giovani universitari, un campo di servizio nella caritas di Perugia, incoraggiati dalle parole del servo di Dio don Pierluigi Quatrini: “Dalla paura alla gioia del servizio”. Il campo sarà articolato su più giornate, nelle quali a momenti di gioco o di attività di catechesi e riflessione, svolte in struttura, si alterneranno uscite ed esperienze sul territorio, fra le quali la visita e servizio alla cittadella della Caritas di Perugia. La settimana sarà particolarmente significativa, sia per i ragazzi che per gli educatori. Questa esperienza farà toccare con mano la meravigliosa ricchezza che i ragazzi portano con sé.

«A volte ci dimentichiamo che la forma più semplice di vivere il vangelo è avere in comune la quotidianità, per camminare insieme, confrontandosi sui temi importanti della vita e condividere con consapevolezza “Cultura e Vangelo” - si legge nella nota -, ritrovando il vero senso della bellezza della nostra fede, del nostro essere cristiani, per fare nuove tutte le cose.