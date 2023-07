TARQUINIA - Alex Lin, ceo di China Telecom Europe e presidente di Skyland Group, lo scorso weekend ha fatto visita a Tarquinia, a bordo della sua Ferrari rosso fiammante.

Secondo i bene informati, il noto imprenditore si trovava sul litorale per parlare di affari.

Il magnate cinese sarebbe pronto ad investire sul litorale etrusco nell’ambito del progetto “Smart city.

Di questo avrebbe parlato con il sindaco Alessandro Giulivi nel corso di un pranzo in riva al mare: in ballo ci sarebbe un progetto legato alle rinnovabili nell’intento di realizzare in breve tempo una città ecosostenibile a costo zero con spazi verdi, bike sharing, semafori intelligenti, sensori nelle piazze e nelle vie, digitalizzazione della pubblica amministrazione, efficientamento energetico e controllo della viabilità e della ztl da remoto. Ma non solo.

Secondo quanto emerso in queste ore, l’imprenditore cinese potrebbe “giocare” un ruolo decisivo nella rinascita della Viterbese calcio: si parla di una sponsorizzazione importante e di partecipazione attiva alla ristrutturazione, in chiave ecosostenibile, dello stadio Rocchi.

