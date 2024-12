MONTEFIASCONE - «Fate attenzione, l’amministrazione non ha disposto alcun controllo dei numeri civici…». È l’appello della sindaca Giulia De Santis rivolto alla popolazione del comune di Montefiascone.

In particolare è stato pubblicato, sul sito internet del comune, l’avviso di prestare massima attenzione a persone che direbbero di effettuare controlli ai numeri civici a Montefiascone dopo alcune segnalazioni di persone «sospette». Il tutto per evitare truffe, che purtroppo ogni giorno colpiscono le fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani. «Avviso a tutti i residenti. fate attenzione – recita l’avviso a firma della sindaca Giulia De Santis -. A seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, riguardo a persone che dicono di effettuare controlli ai numeri civici per conto del comune di Montefiascone, si avvisa la cittadinanza tutta che il comune e l’amministrazione comunale non hanno disposto alcun controllo dei numeri civici sul territorio». Per evitare quindi truffe o raggiri Giulia De Santis invita la cittadinanza a segnalare alle autorità competenti, come carabinieri e polizia locale, qualsiasi attività o atteggiamento sospetti.

«Si invita – conclude l’avviso – a segnalare alle autorità competenti qualsiasi attività sospetta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA