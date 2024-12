Occhi della polizia puntati sugli esercizi pubblici e locali d'intrattenimento musicale e danzante della provincia, particolarmente attivi nel periodo estivo, in particolare su quelli che si affacciano sul lago di Bolsena.

Diversi controlli sono stati effettuati dalla divisione della polizia amministrativa della Questura.

In un esercizio sono state riscontrate diverse irregolarità quali l’assenza della licenza per intrattenimenti danzanti, la mancata esposizione delle tabelle alcolemiche e degli apparecchi precursori per la misurazione del tasso di alcool, nonché l’irregolare tenuta degli estintori.

In un altro locale sono state accertate alcune infrazioni quali il mancato rispetto dell’orario di chiusura previsto dalla licenza comunale e la somministrazione di bevande alcoliche a un minorenne. A seguito di quanto riscontrato sono stati elevati e notificati ai relativi titolari delle attività i verbali di violazione amministrativa specifici.

Proseguiranno anche nelle prossime settimane i controlli di polizia amministrativa finalizzati ad accertare lo scrupoloso rispetto della normativa di settore, anche a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza di tutti i cittadini e utenti.