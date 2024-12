TARQUINIA – Alberto Riglietti è il nuovo presidente dell’Università Agraria di Tarquinia. Con 1807 voti (38,14%) il noto medico in quota Fratelli d’Italia è la nuova guida dell’ente di via Garibaldi dopo le dimissioni di Alberto Tosoni.

Roberto Fanucci, candidato presidente con la lista Tarquinia terranostra si è fermato a 1668 (34%) preferenze, mentre Giovanni Marchetti della lista “Civici per l’Agraria 2024” ha ottenuto 1276 voti (26%).

Queste le preferenze (ancora i dati sono ufficiosi) della Lista vincitrice “Agraria tricolore”:

Maneschi 300

Sacripanti 204

Olmi 147

Mancini 138

Milliani 124

Pascucci 103

Federici 74

Rossi 73

Stoica 57

Nardi 52

Aquilanti 50

Lodi 44

Struzzi 36

D’Antonio 33

Belardinelli 23

Felicioni 18

Queste sono le preferenze delle altre due liste:

Lista Tarquinia terranostra per Roberto Fanucci presidente:

Montesi 235

Pancotti 224

Alessandrelli 157

Tombini 112

Simeone 93

Sposetti 85

Di Giancinti 72

Fattori 62

Di Lazzari 62

Sileoni 61

Flumini 58

Centini 36

Saraga 34

Timperi 27

Senigagliesi 19

Dili 8

Lista Civici per l’Agraria 2024 per Giovanni Marchetti

Benedetti 263

Ortenzi 176

Luccioli 136

Proli 95

Di Carlo 86

Gelli 79

Foroni 47

De Laurentis Nisi 35

Rotatori 30

Giorgini 28

Bartolomei 26

Marcomeni 14

Crescia 11

Dinga 1

Grande festa ai seggi e lungo la strada alla notizia, intorno alle 2, della vittoria di Riglietti il quale, all’abbraccio dei suoi, che gli hanno intonato “Un presidente, c’è solo un presidente”, si è commosso.

Immancabile la bottiglia di spumante, mentre i sostenitori hanno srotolato lo striscione di Agraria tricolore.

Per complimentarsi con il neo eletto è arrivato anche il sindaco Alessandro Giulivi che ha abbracciato l’amico e assessore comunale Riglietti.

Il neo presidente, durante l’esultanza, ha lanciato in cielo i palloncini tricolore, in omaggio alla compagna recentemente scomparsa, la consigliera regionale Valentina Paterna, ricordata venerdì sera anche dalla leader di Fratelli d’Italia Arianna Meloni giunta a Tarquinia per sostenere Riglietti.

Ad esultare tra gli altri anche il consigliere provinciale e comunale Stefano Zacchini.

Stamane intorno alle 10 si riunirà la commissione poi si avranno i dati ufficiali.

Durante lo spoglio dei voti erano presenti tutti e tre i candidati alla presidenza che hanno atteso con il sorriso i primi dati.

Forte le delusione per Fanucci che a metà spoglio sembrava aver conquistato un leggero vantaggio.

«Congratulazioni all'amico Alberto Riglietti, nuovo presidente dell’Università Agraria di Tarquinia – le parole del sindaco Giulivi – Finalmente l'ente potrà rinascere grazie alla lista Agraria Tricolore – Riglietti presidente che grazie al supporto di tanti tarquiniesi ha vinto meritatamente le elezioni.

Un plauso al neopresidente ma anche a tutti i candidati che hanno effettuato un'ottima campagna elettorale. Da adesso si apre un nuovo importante capitolo di ricostruzione: il lavoro è tanto e saprete effettuarlo in maniera coerente, onesta e seria. Caro Alberto, dal punto di vista umano sono stati giorni difficili per la perdita della tua amata Valentina. Sono certo che lei, che è stata la prima a sostenere la tua candidatura, ti sta guardando con orgoglio e ti aiuterà a lavorare al meglio».

«Ringrazio tutti i tarquiniesi per la fiducia, è stata una sfida durissima ma alla fine l’impegno messo in queste settimane ha ripagato gli sforzi – le parole del neo presidente - L’affluenza è stata alta, segno che queste elezioni sono state sentite e partecipate. E questa è sempre un’ottima notizia. Un grazie va soprattutto ai candidati di Agraria Tricolore, che sono stati straordinari e non hanno mai mollato. Già da domani saremo al lavoro per rilanciare la nostra Università Agraria seguendo il programma elettorale che i cittadini hanno premiato stasera. Come ho ribadito più volte, l’ente deve tornare ad essere una risorsa per la comunità di Tarquinia e, grazie agli ottimi rapporti con le istituzioni, sono certo che sarà possibile costruire un nuovo futuro».

« Permettetemi infine di ringraziare Fratelli d’Italia – aggiunge Riglietti - che con questo grande risultato ha confermato il proprio radicamento a Tarquinia imponendosi ancora una volta come primo partito in città. Questa è una vittoria ottenuta anche grazie alla convinzione con cui il gruppo ha supportato la mia candidatura sin dall’inizio, portando sul territorio figure politiche di spicco come l’europarlamentare Nicola Procaccini e l’assessore regionale Giancarlo Righini, ma soprattutto Arianna Meloni, a cui sono legato da un profondo affetto. L’appoggio del parlamentare Mauro Rotelli, dei consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli e di tutto il coordinamento provinciale a partire da Massimo Giampieri è stato fondamentale. La vittoria di questa sera non è un punto d’arrivo ma l’inizio di una stagione che porterà al rilancio dell’Agraria. In questo momento non posso non pensare a Valentina, che ha deciso la mia candidatura a 3 giorni dalla scadenza. Ci aveva visto lungo, aveva capito che era questa la scelta migliore per il gruppo, per il partito e per la città. Questo trionfo lo dedico a lei».

Sono stati 4752 i voti validi su 13.784 elettori, in un’affluenza alle urne leggermente inferiore a quella delle ultime elezioni.

IL NUOVO CONSIGLIO: Il nuovo consiglio di amministrazione sarà così composto: il presidente Riglietti, dieci consiglieri di maggioranza: Maneschi 300, Sacripanti 204, Olmi 147, Mancini 138, Milliani 124, Pascucci 103, Federici 74, Rossi 73, Stoica 57 e Nardi 52. In minoranza: Roberto Fanucci e i primi due consiglieri della lista Montesi 235 e Pancotti 224; Giovanni Marchetti e i primi due della lista Benedetti 263 e Ortenzi 176.

