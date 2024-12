TARQUINIA - “Dal Ministero della Cultura destinati circa 200mila euro per le aree archeologiche di Tarquinia”.

A darne comunicazione è l'assessore comunale di Tarquinia Alberto Riglietti.

«Le aree interessate - spiega Riglietti - sono la Necropoli Etrusca e il sito della Necropoli di Monterozzi. I lavori prevedono la messa in sicurezza delle aree, lo scavo archeologico e il recupero delle tombe, il recupero dei materiali archeologici e delle strutture, il consolidamento e il restauro delle superfici dipinte oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde».

I finanziamenti ministeriali saranno suddivisi nel triennio 2024/2026.

“Tramite questi importanti contributi - conclude l’assessore - Tarquinia potrà valorizzare al meglio in ottica turistica le sue aree archeologiche, ricche di testimonianze etrusche e non solo. Un’ottima notizia per il nostro territorio e soprattutto per la comunità tarquiniese, che ha da sempre a cuore il ricco patrimonio culturale della città. Un ringraziamento sentito va al ministro Gennaro Sangiuliano, all’onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della provincia di Viterbo e dell’Etruria meridionale”.

