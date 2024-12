Una vera e propria tragedia sventata nella frazione di San Martino.

E’ qui che, domenica scorsa, una pianta è improvvisamente crollata su un’autovettura che era in sosta.

L’episodio si è verificato in via Cadorna.

La pianta ha ceduto improvvisamente piombando sopra una macchina che era parcheggiata. Fortunatamente, stando a quanto si è appreso, all’interno del veicolo non c’era nessuno.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme ai vigii del fuoco che, con estrema tempestività, sono giunti in via Cadorna, provvedendo in breve tempo a rimuovere i rami da mezzo.

Come anticipato, nessuna persona è rimasta coinvolta.

