TARQUINIA - Venerdì 11 luglio alle 18, in via Giovanni XXIII (zona Peep, davanti alla caserma della Guardia di Finanza), il Movimento 5 Stelle di Tarquinia invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento “Alberi per il Futuro”, un’iniziativa simbolica ma concreta per sensibilizzare la comunità sull’importanza della lotta ai cambiamenti climatici.

Protagonisti dell’evento saranno piccoli alberi di ulivo, messi a disposizione grazie alla generosità delle reti di impresa "Tarquinia in Commercio".

Durante la piantumazione verranno installate anche alcune panchine e cestini per i rifiuti donati da “Tarquinia va in Rete".

L’iniziativa si propone di essere un momento di condivisione e speranza: piantare un albero oggi significa contribuire a un domani più sano e sostenibile.

“Gli alberi sono la risposta più semplice ed efficace per contrastare l’inquinamento atmosferico, rigenerare il suolo e preservare l’equilibrio ambientale – dichiara il gruppo 5 Stelle di Tarquinia –. Piantarli insieme rappresenta un gesto di cura verso il nostro territorio e verso le future generazioni”.

L'evento è pensato anche per le famiglie e i più piccoli, che potranno partecipare attivamente “dando da mangiare agli alberi” attraverso la concimazione delle nuove piantine.

L’invito è aperto a tutti.

