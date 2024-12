TOLFA - Delusione espressa da alcuni cittadini della frazione e del comune di Tolfa dopo l'abbattimento di alcuni alberi. Alcuni residenti di Santa Severa Nord non hanno accettato che nei giorni scorsi in via delle Magnolie e' stato eseguito l'abbattimento delle due ultime due piante di pino di alto fusto rimaste site nella zona delle nuove palazzine di edilizia residenziale pubblica. "Piante in stato vegetativo ottimale che presentavano alla base soltanto un lieve rialzo del manto stradale peraltro non pericoloso per la viabilita' stradale e un pozzetto disconnesso, che si potevano risolvere con un piccolo lavoro di manutenzione straordinaria - spiegano i residenti - cosi' facendo si stanno eliminando nella frazione numerosi alberi senza avere l'accortezza di nuove piantumazioni. Ricordiamoci che le piante nei centri abitati sono ossigeno ed elemento di decoro urbano"