LADISPOLI – Sono partiti ieri sulla via Aurelia, al chilometro 39, gli abbattimenti dei 16 pini, come già annunciato dal Comune. Se ne sta incaricando l’Anas che ha mandato i suoi operai ieri mattina per rimuovere il primo albero, tagliando prima i rami e poi anche il tronco. Si sono registrate code in ambedue le direzione per consentire la facile rimozione delle piante aggredite dagli incendi di questi ultimi anni e anche dalle malattie. I ladispolani però sono tanto affezionati ai pini de “Il sorpasso” resi celebri dal film di Dino Risi del 1962, uno spaccato su un’epoca incentrata sulla ripresa economica, con Vittorio Gassman (Bruno Cortona) e Jean Louis Trintignant (Roberto Mariani). L’Aurelia continua a perdere i suoi pezzi. Di alberi ne verranno rimossi almeno 16 tra la località Osteria Nuova e Palo Laziale. Sono in pratica quelli del rettilineo del film messi a dura prova da piromani senza scrupoli che hanno innescato roghi, specialmente nella stagione estiva, nelle frazioni limitrofe di Boietto, Olmetto e Monteroni con le fiamme che rapidamente sono avanzate fino ad avvolgere chiome, rami e tronchi oltre ai cartelli stradali. Non ci sono avvisi però e nemmeno si conoscono le ulteriori date dei lavori sulla statale che inevitabilmente provocheranno disagi ai pendolari e agli automobilisti diretti a Roma e a Civitavecchia. «Come Comune siamo stati messi solo a conoscenza dei tagli – ci tiene a precisare Veronica De Santis, assessore ai Lavori pubblici del comune di Ladispoli – il parere di abbattimento è stato chiesto alla Sovrintendenza».

LE POLEMICHE

Moltissimi cittadini, anche associazioni e comitati di zona, sono intervenuti sul taglio dei pini dispiaciuti naturalmente per la scomparsa della pineta. Solo pochi giorni fa alcuni pini sono stati sradicati a Cerenova, nella frazione di Cerveteri. Un problema registrato non solo a largo Tuscolo ma anche in tante altre zone del litorale e di altre città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA