LADISPOLI – Annunciata una sospensione del flusso idrico nel quartiere Caere Vetus. I disagi previsti martedì 11 febbraio dalle 8 alle 17. Palazzo Falcone rende noto che Acea Ato2 ha comunicato che, per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si verificherà una sospensione del flusso idrico. «Si potrebbero verificare abbassamenti di pressione – avvisa l’amministrazione comunale e mancanze di acqua nelle seguenti vie: via Cesare Battisti e strade limitrofe, via Giuseppe Mazzini, piazzale Nazario Sauro, via Alessandro Manzoni, via Giuseppe Garibaldi e tutte le aree limitrofe. Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso via Alessandro Manzoni all’angolo con via Giuseppe Garibaldi». Da una criticità ad un’altra. Acea ha iniziato i lavori per risolvere il problema dell’acqua non potabile delle zone di Monteroni e di Olmetto. È stato il Pd ad annunciarlo. «Il problema perdurava da ormai da 7 anni – scrivono i dem - un periodo troppo lungo, nel quale gli utenti hanno dovuto pagare una tariffa piena come se fosse acqua potabile. Abbiamo combattuto sempre su questo tema facendo iniziative proprio nel quartiere Monteroni e portando all’attenzione della Città Metropolitana di Roma Capitale oltre che del Consiglio Comunale tale problematica. Tutta la zona avrà acqua potabile. Una bella vittoria. Un grande risultato nel segno della politica attiva e sempre attenta al bisogno dei cittadini».

