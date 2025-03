Proseguono i lavori di risanamento del viadotto Malle lungo la superstrada ss 675 Umbro Laziale. Oggi (20 marzo) Anas ha programmato la demolizione della carreggiata in direzione Civitavecchia – Terni, un intervento necessario per la ricostruzione completa della struttura. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. Per chi viaggia in direzione Terni – Civitavecchia, è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo al km 32,800, con deviazione sulla sr 151 in direzione Orte. Per chi procede in direzione Civitavecchia – Terni, l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo al km 37,400, con proseguimento sulla sr 151 in direzione Orte.

Le autovetture con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, in arrivo dall’autostrada A1 e dirette a Viterbo, potranno utilizzare l’uscita consigliata ad Attigliano, per poi proseguire verso Bomarzo e rientrare sulla ss 675 all’altezza del km 45,800.

Stesso percorso alternativo per le autovetture con massa fino a 3,5 tonnellate provenienti da Viterbo e dirette all’autostrada A1 (casello di Attigliano), con uscita consigliata a Bomarzo. Sul tratto in questione permane il divieto di transito per i mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate. Per questi veicoli, il percorso alternativo indicato è la sr 151.

L’intervento, dal valore di 15,4 milioni di euro, si concluderà entro il 1° aprile 2026. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e durabilità al viadotto.

Per aggiornamenti in tempo reale sul traffico, è possibile consultare l'app "Vai" di Anas o contattare il servizio clienti "Pronto Anas" al numero verde 800.841.148.

