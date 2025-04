BAGNOREGIO - Il progetto “Tuscia ruote 1: Bagnoregio – Bolsena in bici” è stato selezionato nell’ambito del bando “Bici in Comune” ed è stato finanziato con un contributo di 50mila euro dal ministero per lo Sport e i Giovani, che ha riconosciuto il valore strategico della mobilità sostenibile, della valorizzazione del patrimonio e del turismo attivo.

Promosso congiuntamente dai comuni di Bolsena e Civita di Bagnoregio, il progetto prevede la riqualificazione di un antico itinerario di circa 15 chilometri, arricchito da infrastrutture moderne come stazioni di ricarica per e-bike, una piattaforma digitale di sharing mobility, nuova segnaletica e punti di sosta attrezzati.

Con “Tuscia Route 1” si punta a rafforzare il turismo slow, sostenibile e culturale, e collegando due delle mete più suggestive della Tuscia.

Il progetto, della durata di 24 mesi, prevede anche l’organizzazione di eventi sportivi e promozionali e il coinvolgimento delle associazioni locali, con l’obiettivo di sostenere l’economia del territorio e attrarre un numero crescente di cicloturisti.

«Con ‘Tuscia Route 1’ rafforziamo un’alleanza strategica che mette al centro il territorio, la cultura, l’ambiente e la mobilità dolce. Crediamo in un turismo che rispetti la natura e valorizzi le eccellenze locali, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e sostenibile», sottolineano Luca Profili, sindaco di Civita di Bagnoregio, e Andrea Di Sorte, sindaco di Bolsena.

