CERVETERI - Al via da ieri la quarta edizione del Festival nazionale "Rilievi In Danza", con la direzione artistica di Paola Sorressa. Sei giorni di spettacoli di danza internazionale tra il Museo archeologico nazionale Cerite di Cerveteri e il Museo archeologico nazionale di Tarquinia, in cui saranno in scena dodici compagnie, tra le più rilevanti del panorama, come Gruppo Danza Oggi, KinesiS Contemporary Dance Company, Gruppo e-motion, Compagnia EgriBiancoDanza, ARB Dance Company, BTT_Balletto Teatro Nuovo Torino, Compagnia Danza Estemporada, Zawirowania Dance Theatre (Polonia), Con. Corda /Movimento in Actor, Lost Movement, Compagnia Atacama, Borderline Danza. Dopo la giornata inaugurale di ieri che ha visto tre compagnie presentare i propri lavori a Sala Ruspoli, oggi è la volta del Gruppo e-motion di Francesca La Cava che presenterà Giru Giru, un viaggio nel viaggio, dove i performer vengono condotti con continuità in dei luoghi procedendo lentamente nella medesima direzione. Esperimenti che riflettono il movimento del procedere dalla comunità al singolo individuo, dall’antropologia culturale alla mitologia personale, dalla drammatizzazione alla documentazione, dal testo all’immagine, dall’ensemble alla performance solista.

