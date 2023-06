CAPRANICA – Poste italiane comunica che da domani l’ufficio postale di Viale Nardini, a Capranica, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti. In particolare, nell’ambito degli interventi, è previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche. Durante il periodo dei lavori Poste italiane garantirà ai cittadini di Capranica la continuità dei servizi postali e finanziari attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Sutri, in via Cesaroni, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,35, e il sabato fino alle 12,35. Si ricorda che nella sede di via Cesaroni è a disposizione anche un Atm Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. A disposizione dei cittadini anche la sede di Civita Castellana in via Enrico Toti, con orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.05 e il sabato fino alle 12.35. La corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario resterà in giacenza presso l’Ufficio di Capranica e il servizio sarà di nuovo disponibile alla riapertura dell’ufficio prevista per sabato 17 giugno.