LADISPOLI - Dopo un anno finalmente gli automobilisti potranno percorrere il ponte 9 Novembre in sicurezza.

Sono infatti partiti i lavori di sistemazione dei giunti del cavalcaferrovia.

Una situazione che si protraeva nel tempo con gli automobilisti che più volte, insieme anche agli esponenti di opposizione, avevano denunciato. A repentaglio, c’era infatti la sicurezza.

«La squadra è al lavoro per riconsegnare il ponte, in sicurezza, nel più breve tempo possibile - si legge sulla pagina social del Comune di Ladispoli - Per consentire l'esecuzione di tali interventi di manutenzione straordinaria, è istituito il senso unico alternato di circolazione».

