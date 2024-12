SORIANO NEL CIMINO - L’amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza la presenza di lavori sulla SS 675 Umbro Laziale per manutenzione stradale e conseguente regolazione di viabilità, che interesseranno alcuni tratti di strada fino al 15/03/2024. In particolare, i lavori i cantiere interesseranno: restringimento carreggiata sinistra, restringimento carreggiata destra su SS 675 dal km 52+940 al km 55+069, Direzione Terni Civitavecchia, su corsia di marcia, corsia di sorpasso, (chiusura alternata in funzione delle lavorazioni di una corsia per senso di marcia – sorpasso o marcia), a partire dalle ore 08:00 del 10/01/2024 fino alle ore 18:00 del 15/03/2024; interesserà tutti gli utenti; il restringimento carreggiata sinistra, restringimento carreggiata destra su SS 675 dal km 55+619 al km 53+940, Direzione Civitavecchia – Terni, su corsia di marcia, corsia di sorpasso, corsia di marcia, corsia di sorpasso (chiusura alternata in funzione delle lavorazioni di una corsia per senso di marcia – sorpasso o marcia), a partire dalle 8 del 10/01/2024 fino alle 18 del 15/03/2024; interesserà tutti gli utenti.