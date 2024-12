SUTRI - Al via i lavori commissionati dalla Provincia di rifacimento dell’asfalto della sp Ponte Rotto a Sutri. «La riqualificazione della rete viaria della Tuscia è prioritaria per questa amministrazione provinciale», ha ribadito il presidente Alessandro Romoli, annunciando il nuovo intervento di riqualificazione delle strade. Martedì mattina sono iniziati infatti i lavori di fresatura e rifacimento dell’asfalto della strada provinciale Ponte Rotto, nel comune di Sutri. I lavori si stanno concentrando su un tratto di circa un chilometro di strada che risultava ammalorato. La fine dei lavori sulla Sp Ponte Rotto è prevista per la metà della settimana in corso. Al termine della riasfaltatura, l’Ente procederà anche al rifacimento della segnaletica orizzontale. «La sistemazione delle strade è la priorità di questa amministrazione provinciale – commenta il numero uno di Palazzo Gentili -. A tal proposito stiamo investendo ingenti fondi, sia di bilancio, che ministeriali, che del Pnrr, per rilanciare in maniera complessiva e sistematica la rete viaria della Tuscia».