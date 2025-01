ACQUAPENDENTE - A Trevinano prende il via il primo weekend di WalkAbout. Walk & Talk about Art - I con gli artisti Marco Eusepi, Vincenzo Marsiglia e Valentina Palazzari, un nuovo format dedicato agli incontri tra la comunità locale e gli artisti coinvolti nel progetto "Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana”, inserito nell'ambito di “Trevinano Ri-Wind” finanziato con l’investimento 2.1 Attrattività dei borghi storici – Linea A del M1C3 del PNRR, che mira alla rigenerazione del contesto urbano e paesaggistico del borgo di Trevinano e volto alla graduale creazione di un Itinerario d'Arte Pubblica che sarà scandito da 9 interventi artistici permanenti pensati e realizzati site specific. WalkAbout. Walk & Talk about Art è il ciclo di incontri, curato da Davide Sarchioni, che si svolgeranno a Trevinano dalla fine di gennaio ad aprile durante i weekend, mirati a sollecitare attività di avvicinamento, di condivisione e di familiarizzazione per ognuno dei 9 progetti artistici che saranno realizzati nel borgo. Walkabout, dall'inglese “camminare in giro e a tema”, è una passeggiata con l'artista per le vie di Trevinano, un viaggio fisico e mentale che la comunità locale potrà intraprendere per esplorare l'affascinante mondo della creatività artistica, conoscere e condividere racconti e idee, riflessioni e metodologie ampliando lo sguardo attraverso molteplici angolazioni, punti di osservazione e nuove visioni. Ogni incontro sarà coordinato da un artista differente mediante momenti di dialogo e confronto diretto, sopralluoghi, attività pratiche e cognitive di co-progettazione per approfondire il work in progress degli interventi, le tematiche ispiratrici e ipotizzare i cambiamenti estetici attesi per il borgo.

Il primo incontro è fissato per domani alle 17.30 con l'artista Valentina Palazzari (Terni, 1975) la quale ha avviato una riflessione estetica e di senso per rivalutare la passeggiata panoramica lungo la via Bourbon del Monte, che da Piazza della Libertà conduce fino al Castello, con un intervento scultoreo da realizzare lungo il parapetto in muratura in grado sia di scandire l'asse prospettico lungo la via sia di offrire una visione poetica sul paesaggio circostante. Durante l'incontro avverrà la lettura di estratti di testi di varia tipologia per approfondire la poetica dell'artista e il senso del lavoro che si andrà a realizzare. Sabato alle 11.30 si terrà il secondo incontro con Marco Eusepi (Anzio, 1991) invitato ad ideare un lavoro pittorico frutto dell’elaborazione mentale di soggetti ispirati alla natura, a un’immagine, un contesto, un’azione, un suono, un profumo, un dato reale o virtuale che egli concretizza con pennellate dense o liquide, cupe o luminose, con segni rapidi o intermittenti ora spessi ora esili. Sarà l'occasione per ragionare sull'importanza del contesto, con la sua storia e le sue caratteristiche, che dovrà essere individuato per realizzare il proprio intervento. Nel pomeriggio alle 16 avrà luogo il terzo incontro con Vincenzo Marsiglia (Belvedere Marittimo – CS, 1972) artista multidisciplinare la cui ricerca ha origine da un elemento visivo corrispondente a una stella a suggestive composizione mediante la pittura, la scultura, l'installazione e i mezzi digitali. L'artista ci racconterà dell'idea originaria, il percorso e le riflessioni attraverso cui è arrivato a progettare la grande installazione luminosa che andrà a rivestire le facciate della ex fattoria. L'incontro partirà con una performance in realtà aumentata che vedrà l'interazione del pubblico con il visore HoloLens 2, con l'intento di approfondire la poetica e l'immaginario dell'artista vivendo un'esperienza unica nel suo genere.

Walkabout è un format gratuito rivolto ai cittadini di Trevinano e a tutti e tutte coloro che desiderano partecipare.

