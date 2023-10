Viterbo e il Trasporto della Macchina di Santa Rosa protagonisti alla 60ª edizione del TTG Travel Experience di Rimini.

Se ne è parlato ieri mattina nello spazio della Regione Lazio in occasione del prestigioso evento fieristico italiano di riferimento per la promozione del turismo mondiale. A raccontare l'ultrasecolare tradizione, patrimonio immateriale dell’umanità Unesco nell’ambito della Rete delle grandi Macchine a Spalla, è stata la sindaca Chiara Frontini insieme al presidente del Sodalizio Massimo Mecarini, al capo facchino Sandro Rossi e all’architetto Raffaele Ascenzi, ideatore della precedente e della nuova Macchina di Santa Rosa. All’evento sono intervenuti inoltre il deputato Mauro Rotelli, il consigliere regionale Daniele Sabatini, il consigliere Enit Sandro Pappalardo. «Parlare della Macchina di Santa Rosa ai viterbesi significa raccontare l’evento più vicino al nostro cuore - ha esordito la sindaca nel suo intervento -. Spiegare questa meravigliosa tradizione a chi non l’ha mai vista significa raccontare un miracolo umano e terreno che ogni anno si rinnova nel nome della nostra amata patrona. Non è un semplice evento, ma il sentire di un’intera comunità». La sindaca Frontini si è soffermata sull’importante ricorrenza del decennale del riconoscimento Unesco. «Un riconoscimento conferito alla festa di Santa Rosa e al Trasporto, inteso come sentimento popolare e partecipazione di un’intera comunità. Una festa che ha il suo momento più bello la sera del 3 settembre con il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, ma che vive anche di tutta l’atmosfera che si respira nella nostra città nei giorni che precedono il passaggio della Macchina. Dal giorno dell’assemblaggio della Macchina a San Sisto per passare alle tre minimacchine, alla solenne processione del 2 settembre con il corteo storico fino ad arrivare al giorno più atteso da parte di ogni viterbese». La sindaca Frontini ha inoltre ricordato le altre importanti ricorrenze di questo 2023, tra cui i 20 anni dalla sottoscrizione della convenzione Unesco, i 45 anni del Sodalizio, l’ultimo Trasporto di Gloria e la presentazione alla città della nuova Macchina, Dies Natalis. Durante gli interventi sono state proiettate le immagini del Trasporto e della nuova Macchina di Santa Rosa.

«La 60ª Edizione del TTG - Travel Experience di Rimini è stata un’ottima vetrina per la promozione del turismo in Provincia di Viterbo. Si tratta di un cambio di passo nel racconto del territorio e della straordinaria tradizione del trasporto della Macchina di Santa Rosa», lo ha detto l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. «Grazie a Daniele Sabatini, capogruppo FdI in consiglio regionale - ha aggiunto - per averci ospitato presso il padiglione della Regione, in collaborazione con Enit al Panel dedicato alla Macchina di Santa Rosa». «Nel corso della manifestazione - ha detto ancora Rotelli - ho avuto l’occasione di dialogare con i principali attori del settore, condividendo le strategie e le prospettive per il futuro del turismo nel nostro territorio, come ad esempio la realtà “Opera Calcata”, un’iniziativa imprenditoriale tutta al femminile che anima il Borgo di Calcata e che ha presentato la propria realtà grazie a Enit, la Regione Lazio e il TTG di Rimini».

«Questo appuntamento dimostra la volontà della Giunta Rocca di valorizzare le tradizioni affinché possano diventare importanti progetti di marketing territoriale - ha dichiarato il consigliere Sabatini - Questa nostra tradizione, grazie alla sinergia e alla rete tra istituzioni,potrà diventare veramente volano di sviluppo turistico e territoriale», ha affermato il consigliere Sabatini. «L'occasione è stata inoltre utile a rimarcare la collaborazione con la regione Umbria, rappresentata dalla consigliera Eleonora Pace, finalizzata alla stesura di proposte di leggi regionali volte al riconoscimento e alla valorizzazione delle rievocazioni storiche e manifestazioni della tradizione di cui, peraltro, il trasporto della Macchina di S. Rosa, rappresenta un prezioso unicum a livello mondiale. Ringrazio - conclude Sabatini - la Direzione regionale del Turismo, con i dirigenti e il personale, che hanno lavorato alla realizzazione e alla riuscita di questa importantissima occasione di promozione istituzionale».

