ALLUMIERE - "La scienza partecipata": questo è il titolo dell'appuntamento culturale in programma sabato 2 novembre promosso dal Mak. "Sapevi che puoi contribuire attivamente ad aumentare la conoscenza scientifica? - spiega la direttrice del museo di Allumiere - Lucina Giacopini - e sapevi che puoi farlo monitorando le api? L’incontro “BEES – La scienza partecipata” offre la possibilità di essere coinvolti in prima persona e fare qualcosa di concreto per aiutare le api, insetti fondamentali per l’equilibrio dell’intero ecosistema".

Per contribuire al processo di conoscenza appuntamento per tutti il 2 novembre alle ore 10:30 al museo di Allumiere in piazza della Repubblica 29. Per info e prenotazioni telefinare al 0766967793".

