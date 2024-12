CIVITA CASTELLANA - «Benvenuto al maggiore Raffaele Di Lauro, nuovo comandante della compagnia dell’arma dei carabinieri di Civita Castellana, e un saluto al maggiore Palmina Lavecchia, che lascia la nostra città, dove ha ottenuto importanti risultati nell’attività di prevenzione e repressione del crimine, per altro incarico a Bolzano». Così il sindaco Luca Giampieri sull’avvicendamento alla Compagnia dei carabinieri di Civita Castellana. «Al maggiore Lavecchia, dunque, un sentito ringraziamento da parte del nostro territorio per l’impegno di questi anni, e al maggiore Di Lauro un grande in bocca al lupo per il lavoro che svolgerà a Civita e per il quale assicuro la disponibilità e la collaborazione dell’amministrazione», conclude Giamperi. Originario della provincia di Caserta, Di Lauro, 43 anni, dopo aver frequentato la scuola militare “Nunziatella” di Napoli, l’ufficiale è laureato in giurisprudenza alla Seconda Università di Napoli, ed ha conseguito un master in diritto penale militare. Una volta arruolato ha prestato servizio presso l’organizzazione addestrativa dell’arma dei carabinieri, prima alla scuola allievi carabinieri di Campobasso come comandante di plotone, successivamente allo stato maggiore della legione allievi carabinieri di Roma fino al 2013, data in cui è stato trasferito presso il reparto operativo del comando carabinieri per la tutela ambientale, ove ha svolto delicate indagini nel settore ecologico-ambientale per quattro anni. Dal 2017 al 2020 ha comandato plotone vigilanza e sicurezza presso il comando carabinieri unità mobili e specializzate “Palidoro”. Nel 2018 e 2019 per due volte è stato impiegato nella missione internazionale Eunavfor Med Operation Sophia, come responsabile e consigliere per le regole di ingaggio e per le questioni di polizia. Successivamente, dal 2020 all’agosto 2024 ha comandato la compagnia carabinieri di Portogruaro (VE). Il comandante provinciale, colonnello Massimo Friano, nell’incontro di benvenuto ha espresso la consapevolezza che l’ufficiale saprà ben figurare e far sentire ai cittadini la vicinanza e l’operato dell’arma dei carabinieri in favore di tutta la collettività falisca” conclude la nota.

