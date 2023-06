CERVETERI - Torna l'appuntamento al Granarone con la divulgazione scientifica. Appuntamento questo pomeriggio alle 17 con "RettiliAmo - il fantaqstico mondo dei rettili", evento dedicato ai bambini ma anche ai "meno giovani". Ad affiancare la delegata alle Politiche scolastiche, Pamela Baiocchi, ci sarà la dottoressa Sabrina Mazzanti, medico veterinario della Asl Roma 2 - Tutela benessere animali esotici. La partecipazione è gratuita. Consigliata la prenotazione ai numeri di telefono: 3701291611 e 3454239341. «Così come ero solita fare prima della crisi pandemica che di fatto ci ha allontanati un po tutti, con la fine dell’anno scolastico ci tenevo a riorganizzare un pomeriggio di conoscenza per i bambini del nostro territorio – ha detto la delegata – Con "RettiliAmo", voglio far avvicinare i più piccoli al fantastico, immenso ma allo stesso tempo misterioso mondo dei Rettili e degli animali esotici. Sarà per loro, occasione per conoscerli, per toccarli, ovviamente in completa sicurezza, e scoprire il loro mondo divertendosi allo stesso momento».

