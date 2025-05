MONTI DELLA TOLFA - Ad Allumiere e Tolfa le "Donne in rosa" sono orgogliose del grande risultato ottenuto dal dottor Sabatino D'Archi, chirurgo senologo del Policlinico Gemelli di Roma che per alcuni anni è ststo ospite della manifestazione promossa dall'associazione Komen dei Monti della Tolfa ed ha seguito e segue le donne con il tumore al seno. Al dottor Sabatino D'Archi è stato assegnato il prestigioso Premio Scientifico Nazionale “Leonardo Di Capua”. Emozionato ed orgoglioso il dottor D'Archi che riceverà il premio il prossimo sabato 7 giugno alle ore 17 presso il cinema comunale di Bagnoli Irpino durate una bellissima e curata cerimonia. L’evento sarà presieduto da una figura illustre a livello internazionale nel campo della ricerca sui tumori del seno, il chirurgo senologo irpino, professor Giovanni Corso, ricercatore dello IEO, ed è stato ideato dal vicesindaco del Comune di Bagnoli Irpino, Rolisa Corso e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Nigro per promuovere la cultura della prevenzione oncologica e la divulgazione scientifica sul territorio campano.

"Il Premio Scientifico Nazionale “Leonardo Di Capua” - spiega il dottor D'Archi - è un riconoscimento di cui vado fiero in quanto premia le eccellenze campane che si contraddistinguono in Italia e nel mondo per la loro attività di ricerca e per il loro impegno nella prevenzione e nella cura. Avró modo di raccontare la mia attività nel campo della prevenzione, dai primi passi con i progetti di Komen Italia fino all’ esperienza degli ultimi anni nella nostra provincia con l’associazione Hermes “Messaggeri della Prevenzione” di cui ho l’orgoglio di essere Presidente Onorario. Ma oltre alla teoria ci sarà anche tanta pratica con visite senologiche gratuite eseguite con i colleghi Prof. Giovanni Corso e Dott.ssa Eleonora Petrazzuolo e una raccolta fondi per la ricerca oncologica che verrà devoluta alle associazioni European Cancer Prevention Organization APS e Hermes Mercogliano ODV. Grazie di cuore sempre".

