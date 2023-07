Nei giorni scorsi, alla presenza del comandante dell’aviazione dell’esercito, il generale di divisione Andrea Di Stasio, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del centro addestrativo aviazione dell’esercito, tra il comandante cedente, colonnello Andrea Cercolani e il subentrante, generale di brigata Giovanni Quartuccio. L’evento si inquadra in un più ampio processo di trasformazione della specialità a seguito della pubblicazione del “Concetto Funzionale 3ª Dimensione” che vede l’aviazione dell’esercito organizzata su tre aree funzionali di livello ordinativo brigata. Il colonnello Cercolani conclude un periodo di circa tre anni nel corso del quale il Caae ha pianificato, organizzato e condotto molteplici attività. Tra queste, spiccano il supporto alla scuola dell’aeronautica militare di Frosinone con elicotteri RH-206C e piloti istruttori dell’esercito, il conseguimento della certificazione europea per la formazione dei manutentori di aeromobili rilasciato dalla direzione armamenti aeronautici e aeronavigabilità, l’addestramento dei piloti dell’esercito austriaco sul nuovo elicottero UH-169 e le tre campagne antincendio boschivo, nell’ambito del concorso alla protezione civile per la salvaguardia della vita umana e del patrimonio ambientale. Nel suo discorso di commiato, dopo aver definito il centro addestrativo «una meravigliosa realtà fatta di passione e professionalità, binomio fondamentale per la formazione», il comandante uscente ha ringraziato gli uomini e le donne che lo hanno seguito in questo percorso e, concludendo, ha augurato le migliori fortune al suo successore. Il generale Quartuccio ha ringraziato il comandante dell’Aves per la fiducia e per l’opportunità offertagli di essere impiegato quale comandante della scuola di specialità, che rappresenta la “casa madre” di tutto il personale dell’aviazione dell’esercito. Il generale Di Stasio ha manifestato il suo apprezzamento al colonnello Cercolani per gli ottimi risultati ottenuti e, illustrando le nuove sfide professionali che attendono la scuola di volo dell’esercito e l’Aves, ha augurato buon lavoro al neo comandante e a tutti i baschi azzurri.