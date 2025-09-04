SANTA MARINELLA – C’è un intero weekend per immergersi nei colori, nei sapori e nelle storie del Lazio. Sabato e domenica, il castello di Santa Severa, uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo e spazio della Regione Lazio gestito da Laziocrea in accordo con MiC e il Comune, ospita la nuova edizione di “Pro Loco a Corte”.

Un evento che unisce tradizione, folklore ed eccellenze enogastronomiche, trasformando il castello in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto tra figuranti in costume, cortei storici, spettacoli popolari, artigianato e sapori autentici.

La manifestazione è promossa dal Comitato Regionale Unpli Lazio, con il patrocinio della Regione Lazio e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio e realizzata in collaborazione con Laziocrea. Nata per valorizzare il patrimonio culturale e turistico regionale, “Pro Loco a Corte” coinvolge direttamente le Pro Loco del Lazio, realtà associative radicate nei territori e attive nella promozione delle loro comunità.

Con oltre 300 Pro Loco attive e circa 30mila soci, Unpli Lazio rappresenta una rete diffusa e dinamica, capace di generare valore sociale, culturale ed economico.

Due giorni all’insegna della scoperta e della condivisione, in cui tradizione e accoglienza si incontrano in uno dei luoghi simbolo della storia del Lazio.

