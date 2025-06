ALLUMIERE – Continua ad Allumiere l’iniziativa solidale “Aiutiamoci per ricominciare”, promossa dal Comune, dalla Pro Loco, dalle associazioni locali, dai commercianti e da tutta la cittadinanza. Una risposta concreta e partecipata dopo i gravi fatti del 17 giugno scorso, che hanno colpito la salute di alcuni concittadini e provocato ingenti danni economici a diverse attività commerciali. Grazie alla generosità di molti, la raccolta ha già ottenuto numerose adesioni. Per permettere a chi non ha ancora contribuito di partecipare, l’iniziativa è prorogata fino al 6 luglio. Si può donare tramite bonifico: Iban IT03X030693946110000000 1829 (intestato a Associazione Pro Loco Allumiere, causale: “Aiutiamoci per ricominciare”); oppure nei salvadanai posizionati nei negozi del paese. Tutto il ricavato sarà consegnato direttamente alle famiglie coinvolte.