«Il 4 giugno, un incendio ha distrutto una parte importante del campus di Agraria dell'Università della Tuscia di Viterbo, anni di esperimenti, di ricerche, di esami, di approfondimenti sono andati via, persi per sempre. Adesso credo che sia compito del mondo in generale ma anche di quello dello sport, di cui faccio parte, aiutare i docenti, gli universitari, affinché possano continuare il loro sogno e il loro lavoro». A parlare così accoratamente è Leonardo Bonucci, campione europeo con la Nazionale nel 2020 ma, soprattutto, viterbese doc. Bonucci ha subito accolto, insieme a Simona Ventura e Alice Sabatini, l'invito dell'associazione “Non sarai mai sola”, nata pochi giorni dopo il terribile rogo che ha distrutto un edificio della facoltà di Agraria. L'annuncio dell'adesione di Bonucci alla campagna per la raccolta fondi per l'Unitus l'aveva dato Paolo Bianchini che, lo scorso 10 giugno, ha guidato l'evento “Non sarai mia sola” in piazza San Lorenzo alla presenza delle massime autorità politiche cittadine. «È per questo – continua nella storia sul suo profilo Instagram, Leonardo Bonucci – che vi invito a donare quanto più potete e quanto è nelle vostre possibilità al link che trovate sotto di Gofoundme affinché questo sogno, questo lavoro, non vada disperso per sempre. La ricerca è sempre importante e, per questo, i ristoratori di Viterbo hanno indetto questa raccolta “Non sarai mai sola”. Io, con il cuore, mi sono sentito di farci parte perché, oltre a essere viterbese, capisco che i sogni bisogna sempre rincorrerli e bisogna dare una mano, chi può, a far sì che un sogno diventi realtà come quello di tanti ricercatori, docenti e universitari». Il Leonardo nazionale ha voluto contribuire, con la sua popolarità e viterbesità, per spingere tanti a donare. «Per cui tutti quanti – ha concluso – una mano sul cuore e aiutiamo questi ragazzi che hanno visto svanire, in poche ore, il lavoro di tanti decenni. Un grande abbraccio e sosteniamoli. Non sarai mai sola».