«Dopo il devastante incendio che ha colpito la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia, ho voluto portare personalmente vicinanza e solidarietà alla comunità accademica viterbese. L'Università della Tuscia, i docenti e gli studenti non saranno soli in questo momento difficile».

Lo ha detto Luisa Regimenti, assessore all'Università ieri in visita a Viterbo all'Ateneo della Tuscia.