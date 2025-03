CIVITAVECCHIA – Sul sito dell'Università agraria di Civitavecchia sono stati pubblicati i programmi elettorali delle due liste candidate alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previste per il 13 e 14 aprile 2025. La Lista 1, guidata dal candidato presidente Menotti Demichelis, punta sulla risoluzione della questione degli usi civici e sulla valorizzazione del territorio. Tra i punti chiave figurano la sanatoria delle perdite dell'azienda zootecnica, la riapertura delle iscrizioni ai soci e la sistemazione dei terreni privati gravati da usi civici. Importante anche la proposta di incentivare le attività tradizionali del territorio, come la raccolta della legna secca e la tartuficoltura, e la riduzione dei costi degli amministratori con un tetto agli emolumenti di 150 euro per il presidente e 100 euro per gli assessori.

La Lista 2, capitanata da Pasquale Marino, propone un piano di risanamento dei conti, sottolineando che le disponibilità liquide dell'ente sono passate dai 4 milioni del 2018 agli 1,06 milioni di fine 2024. Marino propone di ridurre i costi dei professionisti, eliminando le cause legali sui vincoli di uso civico che hanno già comportato perdite per centinaia di migliaia di euro. Centrale è la proposta di revisione dello statuto, con l'introduzione di una assemblea soci e di un revisore dei conti. Focus anche sul settore agricolo, con l’obiettivo di ridurre le spese per il bestiame e i costi di produzione dell’olio “Di Traiano”, considerati eccessivi rispetto ai risultati economici.

Le elezioni si preannunciano decisive per il futuro dell’ente, chiamato a risolvere criticità economiche e a rilanciare la gestione delle terre collettive.

