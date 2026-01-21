BASSANO IN TEVERINA – Si è svolta nei giorni scorsi una riunione di confronto tra soci e non soci del centro aggregativo “Agorà”, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso per la formazione del nuovo direttivo. Ha partecipato all’incontro la consigliera con delega alle Politiche in favore della terza età Celide Pellegrini, che ha sottolineato l’importanza del centro come punto di riferimento per la socialità e la vita culturale del paese. «Il centro Agorà è un luogo fondamentale per la nostra comunità e questo momento di confronto dimostra quanto ci sia ancora voglia di partecipare e di costruire qualcosa insieme – ha dichiarato la consigliera Celide Pellegrini –. L’obiettivo è rilanciare il centro rendendolo sempre più aperto e capace di coinvolgere persone di tutte le età, con attività che favoriscano la socialità, la memoria del paese e l’incontro tra generazioni». Tra le proposte avanzate: attività ludiche, proiezioni di film storici, presentazioni di video e libri legati alla storia e alle origini del paese, serate danzanti, organizzazione di feste e iniziative sociali, fino alla programmazione di una gita estiva pensata per coinvolgere insieme nonni e nipoti. La riunione è stata anche un momento di ricordo e di commozione per la presidente Iole Beranzoni, recentemente scomparsa, alla quale è stato rivolto un pensiero affettuoso da parte di tutti i presenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA