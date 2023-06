Quattro ragazzi, una ventenne italiana e tre marocchini, tra i 20 e i 30 anni, sono stati denunciati per lesioni personali in concorso. Avrebbero aggredito un 24enne italiano durante una serata presso un locale, causandogli ferite medicate dal pronto soccorso dell’ospedale Andosilla di Civita Castellana. La lite era scaturita per futili motivi. Sono stati denunciati dai carabinieri di Civita Castellana che con l’inizio della stagione estiva hanno intensificato i servizi ed i controlli nelle ore della movida. I militari hanno controllato 5 esercizi pubblici e identificato più di 40 persone.

Inoltre sempre i militari della Stazione di Civita Castellana denunciato per tentato furto un cinquantenne italiano per aver forzato un distributore automatico di sigarette con l’uso di un cacciavite; l’autore, un noto pregiudicato del luogo, è stato identificato tramite le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza.