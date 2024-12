Proseguono i controlli della polizia nei locali da ballo. «Nell’ambito della costante attività preventiva – fanno sapere dalla Questura – finalizzata a contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti e del bullismo presso i locali pubblici, il questore ha adottato due provvedimenti di divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico e ad esercizi pubblici, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di due persone viterbesi, a seguito di spiacevoli episodi avvenuti nella scorse settimane in due locali del capoluogo». Si tratta, nel primo caso, di una giovane ragazza che, all’interno di un locale da ballo, ha aggredito una coetanea nella zona della toilette, procurandole la rottura del setto nasale.

Protagonista del secondo episodio, invece, un giovane viterbese che, mentre si trovava in discoteca in compagnia di amici, per futili motivi, ha colpito con una testata un avventore. In entrambi i casi i due sono stati sottoposti al provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico e ad esercizi pubblici. La misura di prevenzione costringerà l’uomo a rimanere lontano per un anno dal locale dove ha commesso il fatto, mentre la ragazza, sempre per un anno, non potrà frequentare i locali da ballo nel comune di Viterbo.

