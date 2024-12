Botte e minacce in un bar, scatta il daspo Willy per un viterbese. L’uomo, già in passato protagonista di condotte analoghe, avrebbe aggredito un altro avventore sia fisicamente che verbalmente, arrivando a spruzzargli addosso del detersivo igienizzante. Per lui è scattato dunque un nuovo divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento , questa volta esteso all’intero capoluogo, per la durata di due anni.

Nel corso dell’ultima settimana, inoltre, sono stati emessi 3 avvisi orali e 4 provvedimenti del divieto di ritorno nel comune di Viterbo nei confronti di altrettanti soggetti, un italiano e tre stranieri residenti in altra provincia, pregiudicati per delitti contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. Analoga misura è stata disposta a carico di uno straniero ritenuto responsabile di violazioni della normativa in materia di stupefacenti, allontanato dal comune di Montalto di Castro