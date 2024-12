VETRALLA – Un litigio rischia di finire in tragedia al bar Jolly Blu di Vetralla.

Stando a quanto si è appreso, un uomo di origini albanesi, nel primissimo pomeriggio di domenica, si è recato al bar dove aveva bevuto una birra, che gli era stata offerta da un conoscente. Già alterato ed evidentemente ubriaco, l’uomo ha molestato gli avventori del bar e, quindi, il titolare dello stesso, Cristian Dolci, lo ha invitato ad andarsene.

L’uomo è uscito dal locale inveendo contro tutto e tutti, per poi tirarsi giù i pantaloni e mostrare i genitali alle persone presenti.

Poi, si è allontanato. Dopo circa un paio d’ore, intorno alle 17.30, tuttavia, l’albanese è tornato verso il locale brandendo un machete e sferrando un colpo che, fortunatamente, ha solo sfiorato il braccio del titolare che, armatosi a sua volta di una sedia, è riuscito a far allontanare l’uomo. Ovviamente tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. L’uomo, tuttavia, sembra averla fatta franca perché il titolare del bar, dopo aver sporto la denuncia, pare abbia rivisto l’albanese in giro. Ma non è detta l’ultima parola e, soprattutto, che resterà impunito.

