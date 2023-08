GALLESE - Inizieranno nelle prossime settimane i lavori di costruzione del nuovo asilo nido che sarà realizzato nei pressi della Scuola dell’Infanzia “Mariella Felini”. Ne dà notizia il presidente del consiglio comunale Marco Rossi. Il nuovo servizio scolastico, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e che potrà accogliere 15 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, consentirà di ampliare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrirà un concreto aiuto alle famiglie, favorendo la partecipazione femminile al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. L’opera, finanziata con fondi Pnrr, rispetterà il principio del Do No Significant Harm (Dnsh), ovvero del “Non arrecare un danno significativo” all’ambiente, concepito per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema. Il sindaco Danilo Piersanti esprime la sua soddisfazione: «È un servizio che consente nuove opportunità alle giovani famiglie che abitano o che vorranno abitare nel nostro comune. L’Amministrazione ritiene che l’asilo nido possa contribuire ad arginare il decremento demografico di cui soffre Gallese, insieme alla gran parte dei piccoli centri. Per questo il nido era stato inserito nel programma elettorale di Gallese Futuro nel 2021». Inoltre, in attesa del completamento e dell’apertura del nido, già dal prossimo anno scolastico, se ci saranno sufficienti iscritti, sarà riattivata presso la scuola dell’infanzia la Sezione primavera per i bambini da 2 a 3 anni.