FIUMICINO – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma presso lo scalo “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino. L’attività di vigilanza si è concentrata sia alle uscite dei Terminal sia all’interno dello scalo, con verifiche mirate nelle aree commerciali.

Durante le operazioni, gli uomini dell’Arma hanno denunciato quattro viaggiatori sorpresi a sottrarre prodotti dai negozi duty free mentre si trovavano in attesa dei rispettivi voli. Gli episodi sono stati segnalati dal personale addetto alla sicurezza, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Grazie all’intervento tempestivo, è stato possibile recuperare l’intera refurtiva, composta principalmente da cosmetici e profumi, per un valore complessivo di oltre 1.000 euro. Per i responsabili, tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, è scattata l’accusa di tentato furto. L’operazione testimonia l’efficacia della collaborazione tra vigilanza privata e Carabinieri nel garantire la sicurezza all’interno del principale scalo aeroportuale della Capitale.