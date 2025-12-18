FIUMICINO - La nuova Lounge del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino segna un’evoluzione significativa nell’offerta di servizi dedicati ai passeggeri.

Il progetto introduce un ambiente completamente rinnovato, pensato per valorizzare il tempo in aeroporto con spazi più moderni e funzionali. Cuore architettonico dell’intervento è il nuovo bridge di collegamento, una struttura sopraelevata che unisce i diversi corpi del terminal migliorando la fluidità dei percorsi interni. È caratterizzato da ampie superfici vetrate che offrono una vista privilegiata sui piazzali e contribuisce a rendere i flussi più intuitivi e scorrevoli.

All’interno dell’area trova spazio la nuova Prima Vista Lounges by Aviapartner, uno spazio elegante e moderno che richiama la città di Roma attraverso materiali, cromie e dettagli architettonici ispirati alle sue atmosfere classiche e contemporanee. L’ambiente, progettato per garantire tranquillità e comfort, offre aree relax e zone lavoro dotate di Wi-Fi, prese di ricarica e monitor informativi sui voli, mentre il buffet offre una selezione di piatti ispirati alla cucina italiana, con sapori autentici secondo la tradizione.

È inoltre disponibile un’esclusiva area Top Premium, prenotabile per un’esperienza ancora più riservata e personalizzata.

“Il nostro viaggio accanto ad Adr continua con una nuova entusiasmante collaborazione. La nuova sala Prima Vista rappresenta un ulteriore passo nella nostra visione di offrire spazi che coniughino comfort, eleganza e servizi di altissimo livello. Un ambiente esclusivo, pensato per accogliere i passeggeri in un’atmosfera premium perfettamente allineata agli standard della principale porta d’accesso del Paese”, commenta Matteo Festuccia, Group General Mgr, Prima Vista Aviapartner.

“La nuova lounge Prima Vista rafforza la nostra offerta premium nel Terminal 1. Grazie alla partnership con Aviapartner eleviamo ulteriormente l’esperienza commerciale e il comfort dei nostri passeggeri” ha detto Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.

