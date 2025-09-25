FIUMICINO - «Sul piano interno, stiamo anche lavorando a un piano nazionale per la protezione delle infrastrutture strategiche con sistemi anti droni che sono già attivi, ad esempio nell’aeroporto di Roma. È una risposta necessaria a una minaccia che oggi può non più essere solo convenzionale, ma anche ibrida e tecnologica». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa alla Camera, per poi aggiungere: «Ho detto più volte che l’Italia e l’Europa non sono pronti a affrontare un conflitto su larga scala, ma siamo pronti a fare qualunque cosa per evitare un conflitto in larga scala – ha aggiunto – Purtroppo, proprio perché ci siamo resi conto quanto poco basta con le nuove tecnologie per paralizzare un pezzo di una nazione e un pezzo di economia, per creare condizioni di panico in una Nazione, garantire la sicurezza dei nostri cittadini sia da attacchi esterni sia quando si trovano in mezzo al mare, è il compito dello Stato e della Difesa, e questo continueremo ad assolvere, come abbiamo fatto finora”.